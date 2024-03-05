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Колокольцев представил к награде полицейского, спасшего мужчину из огня в Москве

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Лейтенанта полиции Алексея Шишина представили к медали «За спасение погибавших» после того, как он вывел мужчину из горящего гаража в Москве. Соответствующее решение принял глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Колокольцев представил к награде полицейского, спасшего мужчину из огня в Москве

Как сообщает МВД МЕДИА, инцидент произошёл в деревне Саларьево поселения Московский. К Шишину и его коллеге во время патрулирования подошёл мужчина и сообщил о родственнике, пытающемся спасти автомобиль из горящего гаража.

«Мужчину попросили покинуть небезопасное место. Однако он забежал в задымлённую постройку. Лейтенант полиции Алексей Шишин зашёл следом, на ощупь нашёл пострадавшего и вывел на улицу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о полицейском из Самары, который спас 19-летнюю девушку от своры агрессивных собак.

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