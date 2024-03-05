Колокольцев представил к награде полицейского, спасшего мужчину из огня в Москве
Как сообщает МВД МЕДИА, инцидент произошёл в деревне Саларьево поселения Московский. К Шишину и его коллеге во время патрулирования подошёл мужчина и сообщил о родственнике, пытающемся спасти автомобиль из горящего гаража.
«Мужчину попросили покинуть небезопасное место. Однако он забежал в задымлённую постройку. Лейтенант полиции Алексей Шишин зашёл следом, на ощупь нашёл пострадавшего и вывел на улицу», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о полицейском из Самары, который спас 19-летнюю девушку от своры агрессивных собак.