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Полицейский отбил 19-летнюю девушку у своры агрессивных собак в Самаре

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Сотрудник правоохранительных органов города Самары спас 19-летнюю местную жительницу, подвергшуюся нападению своры агрессивных собак. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Полицейский отбил 19-летнюю девушку у своры агрессивных собак в Самаре
  • РИА Новости

По её словам, полицейский услышал женские крики и лай собак, а когда подбежал к месту происшествия — увидел лежавшую на снегу девушку. Вокруг неё бегали, злобно рыча, собаки.

«Отогнав свору, сотрудник полиции помог потерпевшей подняться», — написала Волк в личном Telegram-канале.

Затем правоохранитель по просьбе девушки сопроводил её до работы. После этого он вернулся на службу. От медицинской помощи пострадавшая отказалась.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собак на женщин с ребёнком в Тюменской области.

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