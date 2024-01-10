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Бастрыкин поручил завести дело по факту нападения собак в Тюменской области

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нападения бездомных собак на двух женщин и ребёнка в Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра СК.

Инцидент произошёл в Ишиме.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело. И представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО семья пострадавшего от бесхозной собаки ребёнка получит компенсацию.

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