В ЯНАО семья пострадавшего от бесхозной собаки ребёнка получит компенсацию

В Ямало-Ненецком автономном округе суд взыскал с муниципалитета Пуровского района компенсацию в пользу семьи мальчика, пострадавшего от укуса собаки.

Собака напала на ребёнка в сентябре этого года, пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры ЯНАО.

Муниципалитет признан судом виновным в том, что не принял меры по отлову безнадзорного животного.

«Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с муниципалитета компенсацию в размере 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении надзорного органа.

Ранее сообщалось, что трёхмесячный ребёнок пострадал от нападения собаки породы немецкая овчарка в Новой Москве. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.