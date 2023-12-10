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Немецкая овчарка искусала младенца в Новой Москве, возбуждено уголовное дело

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Трёхмесячный ребёнок пострадал от нападения собаки породы немецкая овчарка в Новой Москве. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Немецкая овчарка искусала младенца в Новой Москве, возбуждено уголовное дело
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве, инцидент произошёл 9 декабря 2023 года в посёлке Сосенское. Когда мать ребёнка, который находился в коляске, отлучилась, на него напала немецкая овчарка.

Младенец получил множественные телесные повреждения. Его экстренно доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — гласит текст сообщения.

Ранее стало известно о нападении агрессивной собаки на 15-летнюю школьницу в городе Бийске Алтайского края.

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