Немецкая овчарка искусала младенца в Новой Москве, возбуждено уголовное дело

Трёхмесячный ребёнок пострадал от нападения собаки породы немецкая овчарка в Новой Москве. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве, инцидент произошёл 9 декабря 2023 года в посёлке Сосенское. Когда мать ребёнка, который находился в коляске, отлучилась, на него напала немецкая овчарка.

Младенец получил множественные телесные повреждения. Его экстренно доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — гласит текст сообщения.

Ранее стало известно о нападении агрессивной собаки на 15-летнюю школьницу в городе Бийске Алтайского края.