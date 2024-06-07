Песков: решений о новом федеральном округе Донбасса и Новороссии сейчас нет
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никаких решений не принималось. Пока таких планов нет», — сказал Песков, когда его спросили, планируются ли объявления о соответствующем решении в ближайшее время.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о скором появлении в России нового федерального округа, в состав которого войдут новые российские регионы, а также Крым.