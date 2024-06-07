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Чернышенко: бакалавров заменят специалистами в новой системе высшего образования

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Российских студентов, которые начнут получать высшее образование в рамках обновлённой системы, будут называть специалистами вместо бакалавров.
Чернышенко: бакалавров заменят специалистами в новой системе высшего образования
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости на полях ПМЭФ сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Специалистов также будут готовить для работы в различных областях, они будут ориентированы на потребности, которые являются актуальными для российской экономики, отметил вице-премьер.

«Мы делаем так, <…> чтобы дипломы, которые выдавались в разное время, имели одинаковую профессиональную ценность», — подчеркнул Чернышенко.

Ранее в Минобрнауки заявили, что упразднение бакалавриата не обесценит уже полученные дипломы.

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