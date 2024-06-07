Чернышенко: бакалавров заменят специалистами в новой системе высшего образования
- РИА Новости
Об этом РИА Новости на полях ПМЭФ сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Специалистов также будут готовить для работы в различных областях, они будут ориентированы на потребности, которые являются актуальными для российской экономики, отметил вице-премьер.
«Мы делаем так, <…> чтобы дипломы, которые выдавались в разное время, имели одинаковую профессиональную ценность», — подчеркнул Чернышенко.
Ранее в Минобрнауки заявили, что упразднение бакалавриата не обесценит уже полученные дипломы.