Чернышенко: бакалавров заменят специалистами в новой системе высшего образования

Российских студентов, которые начнут получать высшее образование в рамках обновлённой системы, будут называть специалистами вместо бакалавров.

Об этом РИА Новости на полях ПМЭФ сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Специалистов также будут готовить для работы в различных областях, они будут ориентированы на потребности, которые являются актуальными для российской экономики, отметил вице-премьер.

«Мы делаем так, <…> чтобы дипломы, которые выдавались в разное время, имели одинаковую профессиональную ценность», — подчеркнул Чернышенко.

Ранее в Минобрнауки заявили, что упразднение бакалавриата не обесценит уже полученные дипломы.