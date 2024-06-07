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Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в России

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить шестидневную рабочую неделю.
Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в России
  • РИА Новости

Котяков ответил на вопрос о том, может ли быть введена в России шестидневная рабочая неделя.

«Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы», — передаёт его слова РИА Новости

Министр также напомнил, что за работу сверх нормы, в праздничные или выходные дни законом предусмотрена повышенная оплата.

Ранее Котяков рассказал, что Минтруд России  рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днём.

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