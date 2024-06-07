RT в Telegram
Подпишись

Путин: товарооборот с Республикой Сербской показывает рост

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин рассказал о росте объёмов торговли между Россией и Республикой Сербской в текущем году.
Путин: товарооборот с Республикой Сербской показывает рост
  • РИА Новости

Соответствующее заявление Путин сделал в ходе встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком на полях ПМЭФ. 

Как отметил глава России, в этом году между странами фиксируется «заметный восстановительный рост», если сравнивать с 2023 годом.

«И это уже хорошо», — сказал Путин.

Вместе с этим российский лидер в ходе беседы затронул тему Дейтонских соглашений. Президент России подчеркнул, что позиция Москвы по соответствующей теме остаётся неизменной и данные соглашения продолжаются являться «основанием для не просто сохранения ситуации, а для её развития и укрепления» в регионе.

Ранее Додик заявил, что западные страны на ежедневной основе требуют от Республики Сербской поддержать антироссийские санкции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить