Путин: товарооборот с Республикой Сербской показывает рост
- РИА Новости
Соответствующее заявление Путин сделал в ходе встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком на полях ПМЭФ.
Как отметил глава России, в этом году между странами фиксируется «заметный восстановительный рост», если сравнивать с 2023 годом.
«И это уже хорошо», — сказал Путин.
Вместе с этим российский лидер в ходе беседы затронул тему Дейтонских соглашений. Президент России подчеркнул, что позиция Москвы по соответствующей теме остаётся неизменной и данные соглашения продолжаются являться «основанием для не просто сохранения ситуации, а для её развития и укрепления» в регионе.
Ранее Додик заявил, что западные страны на ежедневной основе требуют от Республики Сербской поддержать антироссийские санкции.