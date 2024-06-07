Путин: товарооборот с Республикой Сербской показывает рост

Российский лидер Владимир Путин рассказал о росте объёмов торговли между Россией и Республикой Сербской в текущем году.

Соответствующее заявление Путин сделал в ходе встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком на полях ПМЭФ.

Как отметил глава России, в этом году между странами фиксируется «заметный восстановительный рост», если сравнивать с 2023 годом.

«И это уже хорошо», — сказал Путин.

Вместе с этим российский лидер в ходе беседы затронул тему Дейтонских соглашений. Президент России подчеркнул, что позиция Москвы по соответствующей теме остаётся неизменной и данные соглашения продолжаются являться «основанием для не просто сохранения ситуации, а для её развития и укрепления» в регионе.

Ранее Додик заявил, что западные страны на ежедневной основе требуют от Республики Сербской поддержать антироссийские санкции.