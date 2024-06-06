Собянин рассказал о планах по восстановлению велотрека в Крылатском

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Крылатском планируется восстановить Олимпийский велотрек.

«В Москве есть уникальный спортивный объект, не имеющий аналогов в мире. Это Олимпийский велотрек, который в 90-е был незаконно приватизирован и пришёл в упадок. После долгих лет судебных разбирательств мы вернули его в собственность города. И сейчас планируем приступить к его восстановлению», — заявил Собянин в своём личном блоге.

По его словам, будет создан современный кластер, который объединит несколько крупнейших спортивных объектов города. Помимо велотрека, это Гребной канал и парк Крылатские холмы.

Как отметил мэр, в разработке концепции примут участие и профильные спортивные федерации, и местные жители.

Ранее сообщалось, что в Москве 6 июля состоится Ночной велофестиваль.