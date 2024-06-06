Специалист Дубин: маркировка добавляет к стоимости товара только 1%
- РИА Новости
В беседе с Life.ru он отметил, что большинство известных онлайн-площадок присоединились к системе «Честный знак».
«Мы внимательно анализировали [опыт]... Влияние внедрения маркировки на цену не превышает 1%... Оно сильно ниже инфляции, поэтому не является значимым при выборе продукта», — сказал Дубин.
Как добавил эксперт, маркировка позволяет отследить весь путь товара.
«Таких случаев, когда есть откровенный фальсификат, очевидно, станет гораздо меньше», — заключил он.
Ранее сообщалось, что эксперимент по маркировке алкогольных напитков начнётся в России с 1 июля 2024 года. Сроки его проведения окончательно утвердило правительство страны.