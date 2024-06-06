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Специалист Дубин: маркировка добавляет к стоимости товара только 1%

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Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин заявил, что маркировка добавляет к стоимости товара только 1%.
Специалист Дубин: маркировка добавляет к стоимости товара только 1%
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он отметил, что большинство известных онлайн-площадок присоединились к системе «Честный знак».

«Мы внимательно анализировали [опыт]... Влияние внедрения маркировки на цену не превышает 1%... Оно сильно ниже инфляции, поэтому не является значимым при выборе продукта», — сказал Дубин.

Как добавил эксперт, маркировка позволяет отследить весь путь товара.

«Таких случаев, когда есть откровенный фальсификат, очевидно, станет гораздо меньше», — заключил он.

Ранее сообщалось, что эксперимент по маркировке алкогольных напитков начнётся в России с 1 июля 2024 года. Сроки его проведения окончательно утвердило правительство страны.

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