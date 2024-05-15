В России с 1 июля будут маркировать алкогольные коктейли
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина, эксперимент продлится до 31 августа 2025 года. В этот период будет апробирован новый порядок маркировки и прослеживаемости слабоалкогольной продукции крепостью не более 9% этилового спирта.
Отмечается, что на прикрепляемой к банкам и бутылкам акцизной марке будут размещаться средства идентификации с кодом маркировки системы «Честный знак».
Ранее Минпромторг России выступил с предложением провести эксперимент по маркировке презервативов и медицинских масок.