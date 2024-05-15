В России с 1 июля будут маркировать алкогольные коктейли

Эксперимент по маркировке алкогольных напитков начнётся в России с 1 июля 2024 года. Сроки его проведения окончательно утвердило правительство страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина, эксперимент продлится до 31 августа 2025 года. В этот период будет апробирован новый порядок маркировки и прослеживаемости слабоалкогольной продукции крепостью не более 9% этилового спирта.

Отмечается, что на прикрепляемой к банкам и бутылкам акцизной марке будут размещаться средства идентификации с кодом маркировки системы «Честный знак».

Ранее Минпромторг России выступил с предложением провести эксперимент по маркировке презервативов и медицинских масок.