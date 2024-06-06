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Пермский край заключил соглашение с РЭО о запуске проектов ТКО на основе концессий

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Пермский край заключил соглашение с РЭО о запуске проектов ТКО на основе концессий
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

«В Пермском крае планируется реализовать инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В рамках договорённости с регионом мы рассматриваем возможность запускать проекты на основе концессионных соглашений, так как данный механизм хорошо себя зарекомендовал», — заявил Буцаев.

По его словам, соглашение предусматривает и возможность финансирования проектов со стороны РЭО.

Ранее сообщалось, что правительство Тульской области на полях ПМЭФ подписало соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО) в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

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