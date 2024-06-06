В Подмосковье расширят сеть пунктов приёма электронных отходов

В Московской области продолжается совершенствование системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования. В рамках ПМЭФ губернатор региона Андрей Воробьёв подписал трёхстороннее соглашение с гендиректором РЭО Денисом Буцаевым и гендиректором ГК «Акрон Холдинг» Павлом Морозовым.

Об этом сообщает 360.ru.

По словам Воробьёва, планируется модернизировать утилизационные мощности предприятий группы компаний «Акрон Холдинг» в сотрудничестве с РЭО.

«Кроме того, будет расширена сеть пунктов приёма ОЭЭО (отходов электронного и электрического оборудования. — RT) — установим экобоксы для вторсырья, обустроим дополнительные площадки в рамках нашего проекта «Мегабак». Надеемся, что всё это поможет сделать наш регион чище», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что правительство Тульской области на полях ПМЭФ подписало соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО) в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.