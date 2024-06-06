Логопед Преснова: стихи Пушкина помогают развитию детской речи

Учитель-логопед городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова по случаю Пушкинского дня, 6 июня, рассказала, что чтение стихов классика способствует развитию грамотной речи у детей.

В беседе с РИАМО она привела в пример вступление к поэме «Руслан и Людмила».

«На таких примерах ребёнок начинает чувствовать особенности русского языка, возможность описывать всё так же легко, как рисовать красками на листе бумаги», — поделилась Преснова.

Также, по её словам, стихи, рекомендованные для дошкольников и младшеклассников, в основном написаны ямбом или хореем, из-за чего легко запоминаются. Кроме того, читая эти произведения, ребёнок может научиться эмоционально окрашенной речи.

Ранее клинический психолог Валерия Рыжик посоветовала родителям перед отправкой ребёнка в летний лагерь подавать эту идею в позитивном ключе.