RT в Telegram
Подпишись

Логопед Преснова: стихи Пушкина помогают развитию детской речи

Короткая ссылка
Учитель-логопед городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова по случаю Пушкинского дня, 6 июня, рассказала, что чтение стихов классика способствует развитию грамотной речи у детей.
Логопед Преснова: стихи Пушкина помогают развитию детской речи
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО она привела в пример вступление к поэме «Руслан и Людмила».

«На таких примерах ребёнок начинает чувствовать особенности русского языка, возможность описывать всё так же легко, как рисовать красками на листе бумаги», — поделилась Преснова.

Также, по её словам, стихи, рекомендованные для дошкольников и младшеклассников, в основном написаны ямбом или хореем, из-за чего легко запоминаются. Кроме того, читая эти произведения, ребёнок может научиться эмоционально окрашенной речи.

Ранее клинический психолог Валерия Рыжик посоветовала родителям перед отправкой ребёнка в летний лагерь подавать эту идею в позитивном ключе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить