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В столице создадут Центр компетенций станкоинструментальной промышленности

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании первого в России Центра компетенций станкоинструментальной промышленности.
В столице создадут Центр компетенций станкоинструментальной промышленности
  • Gettyimages.ru

«Станкоинструментальная промышленность обеспечивает оснащение различных предприятий, выпускающих машиностроительную продукцию гражданского и специального назначения», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Собянин также добавил, что подписал соответствующий меморандум с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

Центр будет работать на базе индустриального парка «Руднево» в ОЭЗ «Технополис Москва».

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сообщил, что столичные предприятия обрабатывающих отраслей за первые четыре месяца этого года увеличили выпуск на 18,1%.

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