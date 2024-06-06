Экономист Клешко посоветовал заёмщикам изучать все пункты банковского договора

Кредитный эксперт и экономист, основатель бренда «Союз банков Москвы» Даниил Клешко рассказал, что на некоторые моменты при заключении договора о банковском кредите потребителю следует обращать особое внимание.

Некоторые банки могут включить в договор скрытые комиссии или страховки, не сообщая об этом клиенту, предупредил он в беседе с «Газетой.Ru».

«Менеджер обязан дать вам всю информацию и огласить общую сумму переплаты. Советую уточнить в банке, возможно ли отказаться от страховки и влияет ли это на ставку кредита», — отметил эксперт.

Помимо этого, Клешко рекомендовал изучить предлагаемый график погашения кредита, а также условия досрочного погашения.

Также, по его словам, заёмщик должен узнать об условиях минимальной ставки и выяснить всё, что касается штрафных санкций и пени.

Ранее Центр финансовой экспертизы Роскачества объяснил RT, как получить кредит на нужную сумму. По мнению аналитиков, финальная одобренная сумма заёмных средств будет зависеть как от типа кредита, так и от возможностей и данных клиента.