В Роскачестве рассказали, как получить кредит на нужную сумму

Центр финансовой экспертизы Роскачества объяснил RT, как получить кредит на нужную сумму. По мнению аналитиков, финальная одобренная сумма заёмных средств будет зависеть как от типа кредита, так и от возможностей и данных клиента.

«Если это беззалоговый кредит на любые нужды, то одобренная сумма будет зависеть от закредитованности заёмщика, места работы, подтверждения дохода и политики самого банка. Если кредит с залоговым имуществом, то банк выдаст сумму, пропорциональную размеру залога. Размер кредита вряд ли превысит 50—80% от стоимости залога», — объяснили в Центре финансовой экспертизы Роскачества.

Аналитики отметили, что для того, чтобы получить кредит, нужно погасить предыдущие долги, подтвердить свой доход, предложить залог или найти поручителя.

Ранее эксперт ГУ Банка России по ЦФО Алексей Арзамаскин рассказал, почему может быть снижен кредитный рейтинг.