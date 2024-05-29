Специалист Арзамаскин рассказал о причинах снижения кредитного рейтинга

Эксперт ГУ Банка России по ЦФО Алексей Арзамаскин рассказал, почему может быть снижен кредитный рейтинг.

«Кредитные бюро учитывают задолженность относительно всех обслуживаемых кредитных продуктов, и чем ближе человек к максимальному лимиту, тем ниже его кредитный рейтинг. То есть если человек взял кредит и гасит его по графику, то это никаких проблем для кредитной истории не создаёт», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Арзамаскин, если заёмщик получил кредит и через пару месяцев попросил отсрочку, то это может негативно отразиться на кредитном рейтинге.

Ещё одна причина — открытие новых кредитов за короткий промежуток времени.

«Важно следить за структурой ваших кредитов. Например, перевод кредитов с одной кредитной карты на другую или изменение условий существующего кредита также могут негативно сказаться на кредитном рейтинге», — пояснил Арзамаскин.

По его словам, на рейтинг также могут влиять наличие долгов по алиментам или оплате услуг ЖКХ, ошибки в кредитной истории и мошеннические действия третьих лиц.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили объяснила, что частичное досрочное погашение потребительского кредита выгоднее в первой половине срока займа.