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Экономист Валишвили дала совет по досрочному погашению кредита

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили объяснила, что частичное досрочное погашение потребительского кредита выгоднее в первой половине срока займа.
Экономист Валишвили дала совет по досрочному погашению кредита
  • РИА Новости

В начале срока потребкредита заёмщик выплачивает сумму переплаты по нему. При аннуитетной схеме досрочное частичное погашение будет направлено на сокращение срока и уменьшение общей суммы переплаты, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Поэтому, по мнению Валишвили, в конце срока кредита лучше вносить платежи равными частями.

Кроме того, специалист напомнила, что заёмщик имеет право досрочного погашения кредита полностью или частично, а банкам запрещено за это штрафовать.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала, что досрочно гасить ипотеку выгодно лишь в том случае, если ставка по ней превышает 8% годовых.

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