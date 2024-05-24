Экономист Валишвили дала совет по досрочному погашению кредита
- РИА Новости
В начале срока потребкредита заёмщик выплачивает сумму переплаты по нему. При аннуитетной схеме досрочное частичное погашение будет направлено на сокращение срока и уменьшение общей суммы переплаты, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Поэтому, по мнению Валишвили, в конце срока кредита лучше вносить платежи равными частями.
Кроме того, специалист напомнила, что заёмщик имеет право досрочного погашения кредита полностью или частично, а банкам запрещено за это штрафовать.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала, что досрочно гасить ипотеку выгодно лишь в том случае, если ставка по ней превышает 8% годовых.