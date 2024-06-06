RT в Telegram
Подпишись

В Москве открылись новые речные причалы Береговой и Парк «Фили»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в режиме видеоконференции на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) открыл новые столичные причалы — Береговой и Парк «Фили».
В Москве открылись новые речные причалы Береговой и Парк «Фили»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Сегодня очередной этап развития регулярного речного сообщения на Москве-реке — запуск электросудов самого последнего инновационного уровня», — заявил Собянин.

Он также отметил, что частота движения речного транспорта возрастёт в два раза, что позволит большему числу жителей и гостей столицы прокатиться на новых электросудах.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ представили макет высокоскоростной магистрали и современного поезда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить