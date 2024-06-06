В Москве открылись новые речные причалы Береговой и Парк «Фили»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Сегодня очередной этап развития регулярного речного сообщения на Москве-реке — запуск электросудов самого последнего инновационного уровня», — заявил Собянин.
Он также отметил, что частота движения речного транспорта возрастёт в два раза, что позволит большему числу жителей и гостей столицы прокатиться на новых электросудах.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ представили макет высокоскоростной магистрали и современного поезда.