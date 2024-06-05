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На ПМЭФ представили макет высокоскоростной магистрали и современного поезда

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Макет высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и уменьшенную копию современного поезда представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
На ПМЭФ представили макет высокоскоростной магистрали и современного поезда
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Макет показывает, через какие города пройдёт магистраль, а также как будет выглядеть новый состав.

«Новые поезда обеспечат быстрое и комфортное передвижение пассажиров и позволят сделать транспортную систему страны ещё надёжнее. Время в пути от столицы до Санкт-Петербурга сократится в несколько раз — до двух часов 15 минут», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Планируется, что данные составы, развивающие скорость до 400 км/ч, появятся уже в 2028 году.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково рассчитывает обслужить более 260 тыс. пассажиров в период ПМЭФ.

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