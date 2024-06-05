Аэропорт Пулково рассчитывает обслужить более 260 тысяч пассажиров в период ПМЭФ
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Также в Пулкове на время проведения форума усилены меры безопасности, открылись пункты аккредитации и центры ПЦР-тестирования для участников ПМЭФ в зоне прибытия и в VIP-зале аэропорта.
Кроме того, в пресс-службе рекомендовали при планировании поездки закладывать больше времени на дорогу из-за работы контрольно-пропускного пункта с досмотром транспорта на подъезде к аэропорту.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город и участники ПМЭФ-2024 защищены не менее надёжно, чем год назад.