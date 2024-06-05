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Аэропорт Пулково рассчитывает обслужить более 260 тысяч пассажиров в период ПМЭФ

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В аэропорту Пулково заявили, что намерены обслужить более 260 тыс. пассажиров и около 100 частных воздушных судов в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Аэропорт Пулково рассчитывает обслужить более 260 тысяч пассажиров в период ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Также в Пулкове на время проведения форума усилены меры безопасности, открылись пункты аккредитации и центры ПЦР-тестирования для участников ПМЭФ в зоне прибытия и в VIP-зале аэропорта.

Кроме того, в пресс-службе рекомендовали при планировании поездки закладывать больше времени на дорогу из-за работы контрольно-пропускного пункта с досмотром транспорта на подъезде к аэропорту.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город и участники ПМЭФ-2024 защищены не менее надёжно, чем год назад.

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