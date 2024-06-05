Беглов: Петербург и участники ПМЭФ-2024 защищены не менее надёжно, чем год назад

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город и участники ПМЭФ-2024 защищены не менее надёжно, чем год назад.

«Безопасность гостей и участников форума — наш ключевой приоритет. Задействованы все необходимые силы и средства. Их координацию обеспечивает специальная оперативная группа. Она сформирована из числа уполномоченных представителей правоохранительных органов, специальных служб, МЧС России, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга», — цитирует Беглова РИА Новости.

По его словам, были учтены все новые обстоятельства, все реалии сегодняшнего дня, приняты адекватные меры реагирования.

«Участники ПМЭФ-2024 и город сегодня защищены не менее надёжно, чем год назад», — сказал Беглов.

5—8 июня в России пройдёт 27-й Петербургский международный экономический форум.

В этом году центральная тема мероприятия — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Как рассказали RT участники ПМЭФ, на полях деловой площадки планируется обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС, а также структурную трансформацию российской экономики.