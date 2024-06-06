Москва и «КамАЗ» заключили договор о строительстве завода по выпуску грузовиков

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) мэр Москвы Сергей Собянин, первый зампред правительства России Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о создание первого в стране роботизированного завода по выпуску грузовиков высокого класса.

Об этом сообщает сайт mos.ru.

На заводе будут изготавливать среднетоннажные и тяжёлые грузовые автомобили. При этом на производстве будут применять отечественные ИТ-решения для планирования, автоматизации и управления процессами.

Общий объём инвестиций составит 50,2 млрд рублей.

«Планируется, что на московском автозаводе будет выпускаться около 40 тыс. машин в год. Грузовики будут применять в строительстве, логистике, сельском хозяйстве и в других сферах», — сообщил Собянин в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде построят завод по изготовлению препаратов для лечения генетических, орфанных и онкологических заболеваний. Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2024 подписал Сергей Собянин.