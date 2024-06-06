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Суд назначил принудительное лечение жителю Дагестана, который убил свою жену

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Суд назначил принудительное психиатрическое лечение жителю Дагестана, который убил жену.
Суд назначил принудительное лечение жителю Дагестана, который убил свою жену
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

«Суд... постановил назначить в отношении него принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на западе столицы.

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