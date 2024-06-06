Депутат Завальный высказался о специфике энергопотребления в регионах

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный высказался о специфике энергопотребления в регионах. По его словам, каждая территория имеет свои особенности и без понимания региональными властями потребности и эффективности производства и потребления энергоресурсов невозможно рациональное экономическое планирование.

В беседе с «Парламентской газетой» депутат также отметил, что необходима конкуренция разных видов производства энергии с учётом экологического аспекта и возможностей конкретного региона.

«К примеру, для Красноярска принято решение о модернизации существующих ТЭЦ, потому что там сейчас это самое эффективное решение проблемы отопления. Власти каждого субъекта должны посчитать, какую энергию и сколько потребляют для отопления, насколько это экономично, эффективно и перспективно», — сказал Завальный.

Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках реализации программы догазификации населённых пунктов будет газифицировано более 60 тыс. домов до конца 2024 года.