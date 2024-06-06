Депутат Завальный высказался о специфике энергопотребления в регионах
- РИА Новости
В беседе с «Парламентской газетой» депутат также отметил, что необходима конкуренция разных видов производства энергии с учётом экологического аспекта и возможностей конкретного региона.
«К примеру, для Красноярска принято решение о модернизации существующих ТЭЦ, потому что там сейчас это самое эффективное решение проблемы отопления. Власти каждого субъекта должны посчитать, какую энергию и сколько потребляют для отопления, насколько это экономично, эффективно и перспективно», — сказал Завальный.
Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках реализации программы догазификации населённых пунктов будет газифицировано более 60 тыс. домов до конца 2024 года.