Беглов на ПМЭФ рассказал о реализации инфраструктурных проектов в Петербурге
- РИА Новости
Об этом пишет сайт kp.ru.
Прежде всего губернатор упомянул, что в городе идёт строительство Широтной магистрали скоростного движения, а также прокладывается линия скоростного трамвая на юге города, и наводится первая за 40 лет разводная переправа через Неву — Большой Смоленский мост.
Кроме того, совместно с Ленинградской областью проектируется новая кольцевая магистраль Санкт-Петербургской агломерации КАД-2. Также стартует новый этап модернизации аэропорта Пулково и проектируется Высокоскоростная железнодорожная магистраль.
Ранее российское правительство официально утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.