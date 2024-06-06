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Беглов на ПМЭФ рассказал о реализации инфраструктурных проектов в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе панельной дискуссии «Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных и устойчивых городов» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) рассказал о новых транспортных проектах.
Беглов на ПМЭФ рассказал о реализации инфраструктурных проектов в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт kp.ru.

Прежде всего губернатор упомянул, что в городе идёт строительство Широтной магистрали скоростного движения, а также прокладывается линия скоростного трамвая на юге города, и наводится первая за 40 лет разводная переправа через Неву — Большой Смоленский мост.

Кроме того, совместно с Ленинградской областью проектируется новая кольцевая магистраль Санкт-Петербургской агломерации КАД-2. Также стартует новый этап модернизации аэропорта Пулково и проектируется Высокоскоростная железнодорожная магистраль.

Ранее российское правительство официально утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

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