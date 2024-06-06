Москва заключила соглашение с аптечными сетями об участии в нацпроекте

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме правительство Москвы в лице заместителя мэра, руководителя столичного Департамента экономической политики и развития Марии Багреевой подписало соглашения с аптечными сетями об участии в национальном проекте «Производительность труда».

К нацпроекту присоединились ООО «Нео-фарм» и ООО Сеть социальных аптек «Столички», пишет сайт kp.ru.

По словам Багреевой, повышение эффективности бизнес-процессов в сфере реализации готовой продукции и управления складскими запасами «даёт рост производительности труда в среднем на 40%, как и у представителей других отраслей».

Ранее Мария Багреева сообщила, что благодаря национальному проекту «Производительность труда» более 80 московских предприятий стройотрасли сэкономили 1,7 млрд рублей с начала 2022 года.