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Предприятия стройотрасли Москвы сэкономили 1,7 млрд рублей благодаря нацпроекту

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Благодаря национальному проекту «Производительность труда» более 80 московских предприятий стройотрасли сэкономили 1,7 млрд рублей с начала 2022 года, заявила глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Предприятия стройотрасли Москвы сэкономили 1,7 млрд рублей благодаря нацпроекту
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«При этом 43 компании уже завершили пилотные проекты и улучшили свои производственные процессы. Они сократили время протекания операций на 3%, снизили излишние запасы на 40% и повысили эффективность работы на 53%», — рассказала Багреева.

Она также отметила, что за указанный период в нацпроекте приняли участие 29 крупных девелоперов и генеральных подрядчиков строительства, а также 52 организации, производящие инженерно-технические и строительные материалы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых условиях для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями.

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