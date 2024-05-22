Предприятия стройотрасли Москвы сэкономили 1,7 млрд рублей благодаря нацпроекту
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«При этом 43 компании уже завершили пилотные проекты и улучшили свои производственные процессы. Они сократили время протекания операций на 3%, снизили излишние запасы на 40% и повысили эффективность работы на 53%», — рассказала Багреева.
Она также отметила, что за указанный период в нацпроекте приняли участие 29 крупных девелоперов и генеральных подрядчиков строительства, а также 52 организации, производящие инженерно-технические и строительные материалы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых условиях для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями.