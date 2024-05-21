Собянин рассказал о новых условиях для получения поддержки промышленными предприятиями

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых условиях для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Среди требований для получения налоговых льгот и бюджетных субсидий, которые будут предъявляться к компаниям с мая 2024 года, — размер зарплаты работников, размер фонда оплаты труда сотрудников, работающих на территории объектов недвижимости, объём выручки от производства в Москве за последний год, суммарный объём инвестиций в необоротные активы.

«Начиная с января 2025 года критерии по объёму выручки и фонда оплаты труда будут индексироваться и корректироваться», — написал Собянин.

По словам мэра, новые критерии позволят оказывать содействие «высокоэффективным компаниям и производствам, у которых есть потенциал для развития и роста».

Ранее Сергей Собянин рассказал о стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года.