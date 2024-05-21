RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал о стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года.
Собянин рассказал о стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года

Один из пунктов — развитие кооперации: с 2018 года действует Московский инновационный кластер — цифровая платформа инновационной экосистемы столицы и основной канал предоставления мер поддержки бизнесу со стороны правительства Москвы. Об этом рассказал мэр столицы в своём блоге.

Также одна из задач — развитие инфраструктуры.

«Центральным ядром инновационной инфраструктуры являются технопарки, специализированные площадки для размещения высокотехнологичных производств. В 48 технопарках Москвы разместили свои производства 2,2 тыс. высокотехнологичных компаний, в которых работают 72,5 тыс. человек», — сказал Собянин.

Он добавил, что главная цель — в ближайшие годы создать как минимум 1 млн кв. м качественной и оснащённой современным оборудованием инфраструктуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить