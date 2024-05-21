Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года.

Один из пунктов — развитие кооперации: с 2018 года действует Московский инновационный кластер — цифровая платформа инновационной экосистемы столицы и основной канал предоставления мер поддержки бизнесу со стороны правительства Москвы. Об этом рассказал мэр столицы в своём блоге.

Также одна из задач — развитие инфраструктуры.

«Центральным ядром инновационной инфраструктуры являются технопарки, специализированные площадки для размещения высокотехнологичных производств. В 48 технопарках Москвы разместили свои производства 2,2 тыс. высокотехнологичных компаний, в которых работают 72,5 тыс. человек», — сказал Собянин.

Он добавил, что главная цель — в ближайшие годы создать как минимум 1 млн кв. м качественной и оснащённой современным оборудованием инфраструктуры.