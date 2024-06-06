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Специалист: у подозреваемого в убийстве в Москве профессиональный хват оружия

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Анастасия Румянцева
Опрошенные RT эксперты рассказали, что за оружие было найдено у подозреваемого в убийстве в Москве, а также отметили его профессиональную подготовку.
Специалист: у подозреваемого в убийстве в Москве профессиональный хват оружия
  • РИА Новости

Как заявил военный обозреватель Александр Бутырин после просмотра видео, у нападавшего профессиональный хват оружия, мужчину, по его словам, можно назвать обученным.

«99% это АКС-74У, она же «Ксюха», — назвал модель найденного оружия эксперт.

Тренер-преподаватель по стрелковым видам спорта Максим Парменов в беседе с RT также отметил, что у подозреваемого есть опыт обращения с оружием, он использовал АКС-74У.

«Коллиматорный прицел типа Vector Optics китайского производства, покрашен. Цвет окраски оружия нехарактерный для подразделений Российской Федерации. Возможно, это трофейное оружие», — заключил собеседник RT.

Ранее было опубликовано видео погони вооружённого мужчины за 34-летним скейтером Константином Балишанским в Москве.

Также появились кадры из квартиры подозреваемого в убийстве мужчины на западе Москвы.

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