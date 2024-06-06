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СК: приоритетная версия убийства на западе Москвы — конфликт на почве ревности

СК: убийство на западе Москвы могло произойти из-за ревности к девушке

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В Следственном комитете Москвы заявили, что приоритетной версией убийства на западе Москвы является конфликт на почве ревности.
СК: приоритетная версия убийства на западе Москвы — конфликт на почве ревности
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности», — указывается в заявлении.

Уточняется, что, по предварительным данным, версия о заказном характере убийства не подтверждается.

Изначально появлялась информация о ликвидации злоумышленника. Позднее в СК уточнили, что подозреваемый в убийстве на западе Москвы лишь получил ранения при задержании.

По имеющимся данным, мужчина убил 34-летнего скейтера Константина Балишанского.

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