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Подмосковье представило свои цифровые проекты с ИИ на ПМЭФ

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Подмосковье представило свои цифровые проекты с ИИ на ПМЭФ, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Подмосковье представило свои цифровые проекты с ИИ на ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом информирует «Радио 1».

«Мы успешно внедряем в Подмосковье искусственный интеллект, чтобы сделать жизнь комфортнее», — сказал губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, таких проектов уже более 30 в социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ, на транспорте.

ИИ начали использовать и в проекте «Контроль питания в школах».

Проекты представили руководителю аппарата правительства России Дмитрию Григоренко на стенде Московской области.

Ранее сообщалось, что Подмосковье представит робота Женю на своём стенде в рамках ПМЭФ.

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