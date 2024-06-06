Подмосковье представило свои цифровые проекты с ИИ на ПМЭФ
- РИА Новости
Об этом информирует «Радио 1».
«Мы успешно внедряем в Подмосковье искусственный интеллект, чтобы сделать жизнь комфортнее», — сказал губернатор Андрей Воробьёв.
По его словам, таких проектов уже более 30 в социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ, на транспорте.
ИИ начали использовать и в проекте «Контроль питания в школах».
Проекты представили руководителю аппарата правительства России Дмитрию Григоренко на стенде Московской области.
Ранее сообщалось, что Подмосковье представит робота Женю на своём стенде в рамках ПМЭФ.