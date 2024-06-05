Подмосковье представит робота Женю на своём стенде в рамках ПМЭФ

Московская область представит робота Женю на своём стенде в рамках Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщает 360.ru.

Образ робота Жени придумал искусственный интеллект.

Жители Подмосковья могут позвонить роботу и задать вопросы по ЖКХ, отключению горячей воды, задолженности по коммунальным платежам, а также узнать, как сделать перерасчёт.

ПМЭФ-2024 проходит в Санкт-Петербурге 5—8 июня.

Участие в мероприятии подтвердили представители 136 государств.

Ранее сообщалось, что стенд «Молдавский двор» начал работу на ПМЭФ.