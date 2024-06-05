RT в Telegram
Подпишись

Подмосковье представит робота Женю на своём стенде в рамках ПМЭФ

Короткая ссылка
Московская область представит робота Женю на своём стенде в рамках Петербургского международного экономического форума.
Подмосковье представит робота Женю на своём стенде в рамках ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

Образ робота Жени придумал искусственный интеллект.

Жители Подмосковья могут позвонить роботу и задать вопросы по ЖКХ, отключению горячей воды, задолженности по коммунальным платежам, а также узнать, как сделать перерасчёт.

ПМЭФ-2024 проходит в Санкт-Петербурге 5—8 июня.

Участие в мероприятии подтвердили представители 136 государств.

Ранее сообщалось, что стенд «Молдавский двор» начал работу на ПМЭФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить