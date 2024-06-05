Подмосковье представит робота Женю на своём стенде в рамках ПМЭФ
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru.
Образ робота Жени придумал искусственный интеллект.
Жители Подмосковья могут позвонить роботу и задать вопросы по ЖКХ, отключению горячей воды, задолженности по коммунальным платежам, а также узнать, как сделать перерасчёт.
ПМЭФ-2024 проходит в Санкт-Петербурге 5—8 июня.
Участие в мероприятии подтвердили представители 136 государств.
Ранее сообщалось, что стенд «Молдавский двор» начал работу на ПМЭФ.