В Подмосковье построят крупный индустриальный парк

В Подмосковье совместно с Китаем построят крупный индустриальный парк «Гринвуд».

Об этом сообщает 360.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на полях ПМЭФ подписал соглашение с партнёрами из Китая, представителем китайской стороны выступил Чжоу Лицюнь — председатель Совета китайских предпринимателей в России, президент корпорации «Гринвуд».

«Резидентами смогут стать китайские и российские компании — производители технического оборудования, медицинских изделий, станков и бытовых товаров. Сейчас уже начался их подбор в Китае, а также среди арендаторов бизнес-парка «Гринвуд», — рассказал Воробьёв.

Китайские партнёры станут управляющими проектируемого парка, они будут привлекать резидентов.

Ранее сообщалось, что Подмосковье подпишет около 40 соглашений на более чем 150 млрд рублей на ПМЭФ.