В Подмосковье построят крупный индустриальный парк
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на полях ПМЭФ подписал соглашение с партнёрами из Китая, представителем китайской стороны выступил Чжоу Лицюнь — председатель Совета китайских предпринимателей в России, президент корпорации «Гринвуд».
«Резидентами смогут стать китайские и российские компании — производители технического оборудования, медицинских изделий, станков и бытовых товаров. Сейчас уже начался их подбор в Китае, а также среди арендаторов бизнес-парка «Гринвуд», — рассказал Воробьёв.
Китайские партнёры станут управляющими проектируемого парка, они будут привлекать резидентов.
Ранее сообщалось, что Подмосковье подпишет около 40 соглашений на более чем 150 млрд рублей на ПМЭФ.