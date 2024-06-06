ФССП России изымает гостиницу и торговую галерею экс-владельца «Югры»
- РИА Новости
Об этом сообщает ФССП России.
Как уточнили в ведомстве, речь идёт о гостинице Four Seasons Hotel Moscow и торговой галерее «Модный сезон».
«В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения 6 июня текущего года сотрудниками органа принудительного исполнения совершаются исполнительные действия по передаче гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон», — сообщают представители ФССП.
Ранее судебные приставы открыли на Хотина десять исполнительных производств о наложении ареста на имущество, а также о взыскании с него долгов, кредитов и имущества на общую сумму более 272,3 млрд рублей.
До этого RT сообщал, что Замоскворецкий суд приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей.