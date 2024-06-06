ФБК потратил $150 тысяч на «лоббирование» в конгрессе США

Как выяснил RT, американский филиал ФБК* — Anti-Corruption Foundation (ACF) — потратил около $150 тыс. на «лоббистскую деятельность» в конгрессе США. Деньги проводили через компанию, которой руководит бывший пресс-секретарь ФБК. В экспертном сообществе полагают, что в итоге средства могли пойти не на продвижение «демократической повестки», а осесть на счетах самих отправителей.

По данным ProPublica (портал-агрегатор отчётности, которую подают американские НКО в Минюст США), американский филиал ФБК Anti-Corruption Foundation Inc. потратил около $150 тыс. на цели лоббизма в обеих палатах американского парламента. Средства на эти задачи расходовались с апреля 2022 года.

В отчётности указаны также темы лоббизма — «борьба с коррупцией, режим санкций, права человека, демократия и верховенство закона на международном уровне».

В документе имеются и сведения о компании, непосредственно осуществляющей лоббистские мероприятия по заказу ACF, — VA Solutions LLC. Компанией руководит бывший пресс-секретарь ФБК Анна Ведута.

Юрист и расследователь Илья Ремесло предполагает, что деньги на самом деле не тратились на целевые лобби, а уходили самим членам ФБК: налицо открытый конфликт интересов и признаки «распила».

«Из реестра следует, что фирма Ведуты получала деньги якобы за лоббирование антироссийских санкций. Но не секрет, что США сами всегда платили ФБК за антироссийскую деятельность. И Леонид Волков**, и Мария Певчих** и Владимир Милов** постоянно встречаются с политиками в Штатах. Таким образом, схема очевидна», — пояснил юрист в беседе с RT.

По его словам, странно было бы полагать, что из выделяемого грантового финансирования нужно часть возвращать обратно конгрессу.

«Это в чистом виде перекладывание из одного кармана в другой, ведь, оплачивая услуги Ведуте, ФБК платит сам себе», — убеждён юрист.

Ранее RT сообщал о том, что один из соратников Навального Владимир Милов занят активным лоббированием в Вашингтоне персональных санкций против российского руководства.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Физлица, признанные Минюстом РФ иноагентами на территории России.