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Знакомый убитого на западе Москвы рассказал RT о погибшем

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Знакомый погибшего в результате нападения на западе Москвы Константина Балишанского Денис рассказал RT о друге.
Знакомый убитого на западе Москвы рассказал RT о погибшем
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Отмечается, что Балишанский входил в команду Nike SB — она набирала лучших скейтеров по всему миру.

Сам Балишанский был топовым скейтером российского подразделения команды. На тематических форумах за его успехами следили с 2004 года. Его спонсировали крупные компании Freestyle Dist и Elwood.

Денис рассказал, что раньше ездил с ним на соревнования по скейтборду.

«Он был хорошим, добрым парнем. Не конфликтовал ни с кем. За что его убили, даже предположить не могу», — поделился он.

Ранее в Следственном комитете Москвы заявили, что приоритетной версией убийства на западе Москвы является конфликт на почве ревности.

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