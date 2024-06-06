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Рядом с городским вокзалом Тимирязевская построят галерею-переход

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Рядом с городским вокзалом Тимирязевская в Москве построят галерею-переход, сообщил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Рядом с городским вокзалом Тимирязевская построят галерею-переход
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

По словам Загрутдинова, на 80% завершены работы по устройству котлованов южного подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе. Полностью транспортный проект будет завершён в августе этого года.

Также будет проведена реконструкция южного и северного подземных переходов, а ещё возведут городскую парковку на 170 мест и улично-дорожную сеть длиной почти 2 км.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый участок МСД готов на 60%.

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