Рядом с городским вокзалом Тимирязевская построят галерею-переход
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
По словам Загрутдинова, на 80% завершены работы по устройству котлованов южного подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе. Полностью транспортный проект будет завершён в августе этого года.
Также будет проведена реконструкция южного и северного подземных переходов, а ещё возведут городскую парковку на 170 мест и улично-дорожную сеть длиной почти 2 км.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый участок МСД готов на 60%.