Рядом с городским вокзалом Тимирязевская построят галерею-переход

Рядом с городским вокзалом Тимирязевская в Москве построят галерею-переход, сообщил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

По словам Загрутдинова, на 80% завершены работы по устройству котлованов южного подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе. Полностью транспортный проект будет завершён в августе этого года.

Также будет проведена реконструкция южного и северного подземных переходов, а ещё возведут городскую парковку на 170 мест и улично-дорожную сеть длиной почти 2 км.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый участок МСД готов на 60%.