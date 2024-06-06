Собянин: новый участок МСД готов на 60%
- РИА Новости
На участке будет четыре эстакады, два тоннеля, мост и четыре пешеходных перехода, говорится в Telegram-канале мэра.
По его словам, в настоящее время ведётся прокладка инженерных коммуникаций в тоннеле под 32-м километром МКАД.
Эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе готова почти на 70%, а также полностью смонтирован пролёт на эстакаде-съезде с внутренней стороны МКАД на МСД в сторону Московской области, сообщил Собянин.
Работы планируют завершить к концу года.
Ранее НСН сообщала, что на выезде с Южной рокады на МСД построят четыре новых путепровода.