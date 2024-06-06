Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва принимает участие в ПМЭФ

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва принимает участие в 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Уточняется, что, например, 6 июня в формате бизнес-завтрака у неё прошло выступление на площадке «Ориентиры современного общества: курс на нравственную безопасность». На мероприятии обсуждались нравственные взгляды молодого поколения, система политических мер, способных обеспечить нравственную безопасность, создание духовно-нравственного и культурного фундамента государства.

Также Цивилёва планирует выступить на площадке «Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества».

В ходе события участники обсудят, как государство и общество формулируют запрос на героя кинокартин, какие факторы лежат в основе создания образа героя, который эффективно отвечает потребностям общества и в какой степени образы героев в кинематографе формируют общественное сознание.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ было подписано соглашение о развитии «Стеклянного городка» в Петербурге.