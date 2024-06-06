На ПМЭФ подписано соглашение о развитии «Стеклянного городка» в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Заключён документ о намерениях между Петербургом и ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Рекорд» в целях реализации инвестиционного проекта по строительству бизнес-центра в Невском районе города», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.
Благодаря проекту в городе появятся дополнительные 2850 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что московское правительство представило на ПМЭФ проекты высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые свяжут столицу с Петербургом, Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью.