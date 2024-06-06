На ПМЭФ подписано соглашение о развитии «Стеклянного городка» в Петербурге

На ПМЭФ подписано соглашение о комплексном развитии территории в историческом районе Санкт-Петербурга «Стеклянный городок».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Заключён документ о намерениях между Петербургом и ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Рекорд» в целях реализации инвестиционного проекта по строительству бизнес-центра в Невском районе города», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Благодаря проекту в городе появятся дополнительные 2850 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что московское правительство представило на ПМЭФ проекты высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые свяжут столицу с Петербургом, Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью.