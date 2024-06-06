Суд в Подмосковье арестовал «ведьму» Алёну Полынь

Ивантеевский районный суд Московской области принял решение отправить под арест главу организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (псевдоним Алёна Полынь), обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. «Ходатайство следователя удовлетворить», — заявила судья. Уточняется, что задержанная отправится в СИЗО как минимум до 4 августа. Ранее Суликова частично признала вину.