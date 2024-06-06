Суд в Подмосковье арестовал «ведьму» Алёну Полынь
Ивантеевский районный суд Московской области принял решение отправить под арест главу организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (псевдоним Алёна Полынь), обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ходатайство следователя удовлетворить», — заявила судья.
Уточняется, что задержанная отправится в СИЗО как минимум до 4 августа.
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