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Обвиняемая в экстремизме «ведьма» Полынь частично признала вину

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Обвиняемая в экстремизме глава организации «Империя сильнейших ведьм» Алёна Полынь (настоящее имя Елена Сурикова) частично признала вину в инкриминируемых ей преступлениях.
Обвиняемая в экстремизме «ведьма» Полынь частично признала вину
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание по делу Полынь проходит в Ивантеевском суде Московской области. В настоящее время рассматривается вопрос об её аресте.

«Частично признаю свою вину», — сказала она.

Вместе с этим судья обратила внимание женщины на то, что в данный момент её признание или непризнание вины не исследуется.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали женщину, заподозренную в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

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