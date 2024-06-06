Обвиняемая в экстремизме «ведьма» Полынь частично признала вину

Обвиняемая в экстремизме глава организации «Империя сильнейших ведьм» Алёна Полынь (настоящее имя Елена Сурикова) частично признала вину в инкриминируемых ей преступлениях.

Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание по делу Полынь проходит в Ивантеевском суде Московской области. В настоящее время рассматривается вопрос об её аресте.

«Частично признаю свою вину», — сказала она.

Вместе с этим судья обратила внимание женщины на то, что в данный момент её признание или непризнание вины не исследуется.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали женщину, заподозренную в экстремизме и оскорблении чувств верующих.