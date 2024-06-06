Обвиняемая в экстремизме «ведьма» Полынь частично признала вину
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Заседание по делу Полынь проходит в Ивантеевском суде Московской области. В настоящее время рассматривается вопрос об её аресте.
«Частично признаю свою вину», — сказала она.
Вместе с этим судья обратила внимание женщины на то, что в данный момент её признание или непризнание вины не исследуется.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали женщину, заподозренную в экстремизме и оскорблении чувств верующих.