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В Подмосковье задержали подозреваемую в экстремизме

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В Подмосковье задержали женщину, заподозренную в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
В Подмосковье задержали подозреваемую в экстремизме
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили представители пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Задержана жительница Ивантеевки, подозреваемая в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России», — отметили представители ведомства.

Правоохранители установили, что с 2020 года фигурант дела продавала и распространяла литературу экстремистского характера. В текстах содержались призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ.

Также подозреваемая опубликовала в интернете ролик, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.

Запланировано назначение лингвистической и компьютерно-технической экспертизы.

Ранее стало известно о том, что Андрея Макаревича* проверяют на публичные призывы к экстремизму после его слов в поддержку ВСУ.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.

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