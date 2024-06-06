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Автоэксперт Тимашов предупредил о риске поломок машины из-за плохого топлива

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Директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов рассказал, что из-за применения некачественного топлива страдает ряд важнейших узлов автомобиля.
Автоэксперт Тимашов предупредил о риске поломок машины из-за плохого топлива
  • Gettyimages.ru

Прежде всего это свечи зажигания и топливные форсунки, поделился он в разговоре с «Российской газетой».

Если в топливе содержится много смол, то его применение может ухудшать работу клапанов и компрессионных и маслосъёмных колец, что приведёт к увеличенному расходу масла.

Кроме того, некачественное топливо может привести к разрушению вкладышей коленчатого вала. Для большинства современных двигателей это означает замену шорт-блока или двигателя в сборе, отметил Тимашов.

А некачественное топливо, содержащее примеси и воду, может разрушить топливный насос и другие элементы топливной системы, заключил эксперт.

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