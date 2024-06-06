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На 20 московских ярмарках открылись пункты приёма батареек

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На 20 московских ярмарках открылись пункты приёма батареек, сообщил Департамент торговли и услуг столицы.
На 20 московских ярмарках открылись пункты приёма батареек
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует «Вечерняя Москва».

«Сдавать батарейки легко и удобно — они не занимают много места, не имеют неприятного запаха. Сделать это можно на межрегиональных ярмарках — ищите ближайшую к вам ярмарку на карте и приносите использованные батарейки», — рассказали в департаменте.

Там также уточнили, что контейнеры легко узнать по брендированному оформлению в фирменном стиле ярмарок и форме — они выполнены в виде батарейки.

Ранее сообщалось, что жители Москвы отдали на переработку более 2 тыс. т вторсырья.

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