На 20 московских ярмарках открылись пункты приёма батареек, сообщил Департамент торговли и услуг столицы.

Об этом информирует «Вечерняя Москва».

«Сдавать батарейки легко и удобно — они не занимают много места, не имеют неприятного запаха. Сделать это можно на межрегиональных ярмарках — ищите ближайшую к вам ярмарку на карте и приносите использованные батарейки», — рассказали в департаменте.

Там также уточнили, что контейнеры легко узнать по брендированному оформлению в фирменном стиле ярмарок и форме — они выполнены в виде батарейки.

Ранее сообщалось, что жители Москвы отдали на переработку более 2 тыс. т вторсырья.