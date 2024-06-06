На 20 московских ярмарках открылись пункты приёма батареек
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Об этом информирует «Вечерняя Москва».
«Сдавать батарейки легко и удобно — они не занимают много места, не имеют неприятного запаха. Сделать это можно на межрегиональных ярмарках — ищите ближайшую к вам ярмарку на карте и приносите использованные батарейки», — рассказали в департаменте.
Там также уточнили, что контейнеры легко узнать по брендированному оформлению в фирменном стиле ярмарок и форме — они выполнены в виде батарейки.
Ранее сообщалось, что жители Москвы отдали на переработку более 2 тыс. т вторсырья.