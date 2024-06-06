В Петербурге задержали полицейского по подозрению в получении взятки

В Санкт-Петербурге задержали полицейского, подозреваемого в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудника правоохранительных органов подозревают в получении 1,8 млн рублей в обмен на покровительство в отношении человека, который занимался покупкой, изготовлением и сбытом нелегальных сим-карт. Через эти сим-карты неизвестным переводились деньги, передаёт сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что Петрозаводский городской суд принял решение отправить под стражу депутата заксобрания Карелии по делу о даче крупной взятки.